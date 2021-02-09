В Красноярске появился трехметровый паровоз. Фот: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске появился трехметровый паровоз. Этот новый арт-объект выполнен в лучших традициях отечественного паровозостроения: стальной, сияющий черной краской, с красными колесами и высокими трубами. И, конечно же, с гербом, на котором изображен двуглавый орел.

Установили его на рельсы на улице Железнодорожников, возле дома № 15. Поначалу была задумка поставить его в сквере на Железнодорожников, 10. Но потом администрация района посоветовалась с жителями, вместе выбрали самый лучший вариант, чтобы его можно было видеть с двух сторон улицы.

Можно забраться в кабину паровоза и сделать селфи, а можно и рядом. Главное, чтобы горожане относились к арт-объекту бережно. Ведь это – подарок одного из красноярских предпринимателей. А территорию вокруг него в ближайшее время благоустроят.