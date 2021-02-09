Новые камеры фиксации нарушений ПДД

Камеры фиксации ПДД. Фото:

Красноярским водителям рассказали о работе новой камеры видеонаблюдения. Установлена она будет в обычном авто и фиксирует нарушения правил остановки и стоянки в городе — под знаком, на тротуаре или у пешеходного перехода. С начала месяца «Паркон» фотографирует нарушения ПДД на специальных рубежах контроля. Маршрут определяют инспекторы ГИБДД.

Припарковались под знаком, на тротуаре или бросили машину у пешеходного перехода? Эвакуатор не увез, повезло! Но штраф заплатить извольте, - предупреждают сотрудники дорожной полиции.

Процедура фотовидеофиксации полностью автоматизирована. В прибор загружена специальная карта. Информация обрабатывается в режиме реального времени и направляется в специальный центр. После этого инспектор составляет постановление и его доставляют нарушителю.

Штраф за нарушение правил остановки и стоянки — от 500 рублеи до 5000 тысяч. В краевом управлении автомобильных дорог заявили, что использование комплекса «Паркон» поможет разгрузить город от неправильно припаркованных машин и снизить количество аварийных ситуаций, которые возникают из-за нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств на пешеходном переходе, ближе 5 метров от него, а также на тротуаре.