В Красноярске воспитательница украла из детского сада игрушки Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из детских садов Красноярска пропали детские игрушки. Причем сразу много игрушек. А из кухни – продукты питания. Посчитали ущерб – почти 30 тысяч рублей. Поскольку это частный детский сад, следовательно, небольшой и на самоокупаемости, то такая сумма для него существенная. Заведующая написала заявление в полицию.

Вскоре личность человека, причастного к краже, установили. 31-летняя воспитатель, точнее – бывший воспитатель – решила, что больше не собирается работать в данном учреждении (причины не уточняются). Поэтому, уходя, забрала несколько пакетов с игрушками и продуктами.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». На днях его рассмотрели в Октябрьском районном суде. Можно сказать, что женщине повезло: ей придется отбывать свой срок – 6 месяцев – условно. Так что есть время подумать над мотивами и последствиями своего поступка.