В Красноярске ищут подрядчика для строительства дороги в микрорайоне «Тихие зори» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске для строительства дороги в микрорайоне «Тихие зори» вырубят более 450 деревьев. Управление капитального строительства Красноярска объявило аукцион. Информация появилась на сайте госзакупок. Согласно проектно-сметной документации (за которую в прошлом году заплатили 3,8 миллиона рублей) длина дороги составил 453 метра. Она будет четырехполосной и пройдет от здания на Свердловской, 6 – по территории бывшего деревообрабатывающего комбината.

Начальная цена лота – 84,3 миллиона рублей. По правилам торгов, победит тот кандидат, который предложит разумно низкую стоимость работ. Начать подрядчик должен будет уже с 20 апреля 2021 года и завершить 30 июня 2022 года. Предусматривается сезонный перерыв, когда выполнять работы будет невозможно.

В рамках контракта нужно будет не только проложить дорогу, но и переделать под нее подземные коммуникации, установить светофоры и шумозащитные экраны, обязательно – ливневую канализацию, освещение, остановочные павильона. Ну и высадить деревья взамен тех, которые придется срубить в процессе строительства.