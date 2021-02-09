Не пережили оттепель: Ледовые скульптуры разрушаются

Ледовые скульптуры. Фото: instagram.com/len_raion_krsk/

Из-за по-настоящему весенней погоды некоторые ледовые скульптуры на площади перед ДК 1 мая на правом берегу Красноярска начали таять. Информация появилась в социальных сетях. Проверка выявила многочисленные трещины во льду. А именно на скульптурах «Ёлки», «Дед Мороз и Снегурочка» и «Хоккеист». Чтобы не допустить обрушения, скульптуры демонтировали. Пару теплых дней сильно подпортили лед. есть вероятность обрушения.

Проверку ледяных скульптур проведут по всему городу. Ледовые горки пока еще сохраняются, но те, которые будут представлять опасность для людей, обещают также демонтировать.