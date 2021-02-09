Вот это навалило: в Абакане из-за снега закрыли аэропорт

В Абакане из-за снега закрыли аэропорт Фото: Мария ЛЕНЦ

Снег никогда особо не балует административный центр Хакасии и прилегающие к нему территории. А то, что выпадает, вскоре выдувается - такая уж тут роза ветров. Но на этот раз, видимо, погода расщедрилась – в ночь с 8 на 9 января выпало столько снега, что прошлось закрыть аэропорт Абакана.

«Внимание! Аэропорт Абакан временно закрыт. Сегодня, 9 февраля в связи с сильным снегопадом аэропорт Абакан закрыт на прием/выпуск воздушных судов, ориентировочно до 13.00. Согласно расписанию задержан всего 1 рейс по направлению Новосибирск – Абакан – Новосибирск» - появилось сообщение на официальном сайте аэропорта.

Пока информации о продлении ограничений после 13 часов не поступало, потому, вероятнее всего, авиасообщение возобновится. А синоптики на ближайшее время обещают столице республики понижение температуры, небольшой ветер и никакого снега как минимум неделю.