В селах Красноярского края вакцинацией пожилых людей займутся соцработники Фото: Мария ЛЕНЦ

В отдаленных селах Красноярского края с вакцинацией пожилых людей помогут мобильные бригады соцработников. Сразу обозначим, они не будут ездить по домам и ставить уколы – такой медицинской манипуляцией должны заниматься медицинские работники. Задача соцслужбы – помочь маломобильным сельчанам приехать в медучреждение, а затем вернуться домой.

В правительстве края уточнили, что в 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» (национальный проект «Демография») было закуплено 27 специализированных автомобилей, оснащенных устройствами для перевозки маломобильных граждан. На машинах перевозят жителей старше 65 лет в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров.

Чтобы привиться, нужно оставить заявку на горячую линию 8-800-100-56-53. Или, для многих это будет проще, позвонить в регистратуру своего медицинского учреждения. Там назначат дату и время вакцинации, а затем передадут информацию сотрудникам мобильных бригад.