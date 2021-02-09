В Красноярском крае из-за халатности главы сельсовета погиб человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнеингашском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении главы муниципалитета. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, главу Тиличетского сельсовета признали виновным по статье «Халатность». А ценой его халатности стала человеческая жизнь.

Помните майские пожары 2017 года – в Канске тогда сгорели 136 домов, еще несколько десятков домов в поселке Стрелка в Лесосибирске. 24 и 25 мая из-за сухой и ветреной погоды были пожары и в других местах. Среди них и село Тиличет. Загорелись отходы лесопереработки на местной лесопилке, огонь перекинулся на жилые дома, несколько сгорели. Ущерб превысил 13,5 миллионов рублей. И один человек погиб.

В суде было установлено, что глава сельсовета с момента вступления в должность не принял меры к обеспечению пожарной безопасности в селе, не организовал местную систему оповещения населения в условиях ЧС. Одним словом, он полностью проигнорировать важную часть из списка своих должностных обязанностей.

Суд вынес свое решение: наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3 года. И экс-чиновник не сможет затем еще 2 года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Остается добавить, что уголовное дело в отношении бывшей главы Канска Надежды Качан по подозрению в аналогичном преступлении еще рассматривается в суде.