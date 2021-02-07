В Красноярском крае лесных пожарных обучают на вальщиков леса

После изучения теории и практических занятий ученики показывают свое мастерство на лесосеке Фото: краевой Лесопожарный центр

В Енисейске на базе учебного центра краевого Лесопожарного центра проводится обучение сотрудников наземных подразделений по специальности «вальщик леса». Эти навыки необходимы лесным пожарным при проведении работ по тушению лесных пожаров, чтобы спиливать зависшие деревья, сухостои, расчищать ветровалы, прокладывать опорные полосы и готовить площадки для посадки вертолетов.

- В данный момент у нас на учебе 29 человек, в основном это представители лесопожарных станций, - сообщил инженер региональной диспетчерской служба (РДС) Сергей Журба. – Вальщик леса – это прикладная специальность у лесных пожарных. Бензопила является одним из ключевых инструментов при тушении пожаров и очень опасным, поэтому без должного обучения люди не будут допущены к работе.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на лекциях преподаватели показывают обучающие фильмы, рассказывают об устройстве техники, различных правилах и способах валки деревьев, технике безопасности. После теории ученики приступают к отработке полученных знаний на специальных приспособлениях. Для безопасности каждый практикант во время таких занятий надевает спецодежду с защитой от пропила из особой ткани и каску с защитой лица и глаз. Затем на лесосеке, уже в реальных условиях, обучающиеся валят деревья под руководством своих наставников. По окончании образовательной программы ученики сдают экзамен и получают свидетельство вальщика леса.

Добавим, что в этом году по специальности «вальщик леса» планируется обучить около 70 человек. Занятия будут проходить в Енисейске, Ермаковском, Верхнеусинском и Богучанах.

- Обучению и тренировкам специалистов лесопожарных формирований мы уделяем особое внимание, - рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. - Пройти подготовку обязан каждый сотрудник, независимо от стажа работы, опыта и квалификации. Ведь лесным огнеборцам порой приходится работать в экстремальных условиях, от их действий и решений зависит не только скорость тушения пожаров, но и их жизнь. Поэтому каждое действие должен быть отработано до автоматизма.

Добавим, что в конце февраля к обучению и тренировкам приступят десантники-пожарные и парашютисты-пожарные.