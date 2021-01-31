В Норильске в пожаре погибли три человека

Даже небольшой пожар может стать причиной гибели людей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщение о пожаре в квартире в 9-этажном панельном жилом доме по адресу город Норильск, ул. Игарская, д. 54, поступило около двух часов ночи. И хотя площадь пожара оказалась небольшой, всего 28 квадратных метров, на которых горели домашние вещи, последствия пожара оказались катастрофическими. В огне погибли три человека.

На пожар выехали 32 человека и 11 единицы техники, загорание ликвидировали за два часа.

Спасено по автолестнице 5 человека, из них один ребенок. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда вышли 14 человек (из них 2 ребенка). Все они укрылись в подъездах соседних домов, чтобы после ликвидации пожара и проветривания подъезда можно было максимально быстро вернуться в свои квартиры. Напомним, в Норильске сейчас сильные морозы. Но что именно стало причиной пожара пока не сообщается. Хотя традиционно в сезон низких температур основными причинами становятся неисправные обогреватели и проводка, не выдерживающая нагрузки.