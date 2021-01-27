В Туве полиция искала в школе украденный телефон, а нашла наркотики. Фото: пресс-служба полиции

В Туве полиция искала украденный сотовый телефон, а нашла наркотики. Произошло это в Кызыле, на территории школы-интерната «Тувинский кадетский корпус». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, к ним поступило сообщение, что пропал дорогостоящий гаджет. Искали его повсюду, заглянули даже в подвальное помещение. И обнаружили там полиэтиленовый мешок с растительным веществом, от которого шел резкий запах дикорастущей конопли.

Экспертиза подтвердила догадки оперативников – это была марихуана, вес около 78 граммов. Встал вопрос: кому она принадлежит? Кто принес в подвал злополучный мешок?

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кызылу в полицию доставлен 15-летний воспитанник школы-интерната, который состоит на профилактическом учете ПДН. При выяснении обстоятельств подросток признался, что он собрал наркотическое средство в целях личного употребления, - сообщили в пресс-службе тувинской полиции.

С подростком будут разбираться следователи, а на директора школы-интерната за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлен административный протокол.