В Красноярске неопытный водитель врезался в столб и погиб. Фото: ГИБДД

В Красноярске неопытный водитель врезался в столб и погиб. Произошло это в минувшее воскресенье 24 января на улице Чайковского, на правобережье. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

Установлено, что 25-летний водитель имел стаж вождения менее двух лет. Он вел «Хонду», по каким-то причинам не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в фонарный столб. От полученных травм скончался. Вместе с ним в машине ехал 13-летний подросток, он был пристегнут ремнем безопасности, который спас ему жизнь. Подросток получил травмы.

Дорожные полицейские приводят статистику: в 2020 году по причине нарушений ПДД водителями, стаж которых не превышает двух лет, в краевом центре произошло 91 ДТП, в результате которых 4 человека погибло, 113 получили травмы.