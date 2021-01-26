В Красноярске из-за морозов на маршруты не вышли 4 % автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 26 января, в Красноярске температура воздуха опустилась, по данным из разных частей города, до -35, -40 градусов. После морозной ночи около 4 % городского автобусного парка не смогли выйти на линии. Отмечаются маршруты № 11, 32 и 83 – по 1-2 единицы. № 27, 36, 43 и 53 не выпустили по 3 машины, сообщили в департаменте городского транспорта. И добавили, что перевозчики, которые заранее не позаботились, чтобы подготовить подвижной состав к морозам и допустили нарушение расписания движения, могут быть оштрафованы в размере от 3 до 30 тысяч рублей (в зависимости от формы собственности)

По словам Виталия Чеусова, зам руководителя департамента транспорта, основная причина технической неисправности автобусов в морозы – скопление конденсата в пневмосистемах. Из-за этого замерзают двери и тормозная система. Если автобус сошел с линии, перевозчик должен сделать ему замену.

Остается сказать, что у электротранспорта сегодня проблем нет, стопроцентная «явка». А всего на улицах города 26 января работают 814 единиц общественного транспорта.