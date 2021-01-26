Конспирация не помогла: в Хакасии накрыли подпольное казино Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии накрыли подпольное казино. Усиленная конспирация и «вход только для своих» не помогли его организаторам остаться незамеченными для правоохранителей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подозреваемыми по уголовному делу проходят два местных жителя 22 и 27 лет. Их подозревают по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, с сентября по декабрь минувшего года они арендовали нежилое помещение. Там установили персональные компьютеры, провели интернет и стали приглашать заядлых игроманов. Но развернуть свой подпольный бизнес не успели. Однажды к ним постучали силовики, оборудование, деньги и другие предметы незаконной деятельности изъяли. Теперь у них впереди расследование, суд и наказание.