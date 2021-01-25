Красноярец в 12-й раз стал чемпионом России по триатлону

В копилке Павла Андреева 12 золотых медалей, выигранных в чемпионате России. ФОТО: Министерство спорта Красноярского края

Золотую медаль красноярским триатлонистам удалось завоевать только на второй день чемпионата России. Павел Якимов, Евгений Кириллов и Павел Андреев выиграли мужскую эстафету, пробежав дистанцию за 1:43.34. Каждый спортсмен преодолел 2 км бег – 4 км велогонка – 3 км лыжи. В этой гонке Андреев завоевал свою 12 медаль чемпионата России.

Также Павел завоевал серебро в индивидуальной гонке, уступив спортсмену из Коми. Красноярец боролся до последнего круга на лыжном этапе, но уступил 53 секунды чемпиону.

Третье место для команды выиграла Светлана Чижикова в индивидуальной гонке. Девушка отстала на 26 секунд от золотого призера в программе 3 км бег – 5 км велогонка – 5 км лыжи.

Полный комплект наград красноярской сборной получилось собрать после женской эстафетной гонки, в которой дистанция соответствовала мужской. Триатлонистки завоевали серебряные медали с результатом 2:20.11. Девушкам не хватило всего 6,56 секунд, чтобы стать чемпионками.