За кражу 600 тысяч рублей авиакассир получила условный срок

В результате деятельности авиакассира без отпусков и командировок остались 16 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд вынес приговор кассиру, которая присвоила более 600 000 рублей. Об этом рассказали в полиции.

В июле 2020 года в полицию Железногорска обратился директор компании по продаже авиа- и железнодорожных билетов. Как оказалось, на предприятии обнаружилась крупная недостача. Ревизию провели после жалоб клиентов, которые не смогли вылететь на отдых. Ведь их билеты были недействительными.

После проверки выяснилось, что к делу причастна авиакассир. Она действовала по одной и той же схеме: оформляла электронные билеты, распечатывала, брала деньги... А когда клиенты уходили, то делала возврат билетов, но уже на свою карту. За четыре месяца пострадали 16 человек. Люди остались без отпусков.

Авиакассира осудили по ч. 3 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата). Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. За это время бывшая работница фирмы обязана возместить материальный ущерб, причиненный работодателю за время испытательного срока.