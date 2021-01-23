В Красноярске ночью произошел пожар в старинном здании

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На Ленина, 167 рано утром произошел пожар в старом деревянном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 4:47 утра по местному времени. Огонь на площади в 20 квадратных метров локализовали в 6:11, а полностью потушили пожар около 9 часов утра. Для тушения пожара привлекли 61 пожарного и 20 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В деревянном двухэтажном особняке, который был построен в начале XX века, располагался Государственный центр народного творчества. Здание является объектом культурного наследия.