В первые дни нового года в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи были доставлены несколько пациентов с травмами, когда сразу из приемного покоя – и на операционный стол. И там над ними пришлось по несколько часов колдовать хирургам. Этих людей привезли после того, как они развлекались катанием на плюшках.Три пациента были особенно тяжелые: двое мужчин получили перелом таза. Женщину привезли с переломом позвоночника с повреждением спинного мозга. Им потребуется теперь длительное лечение, реабилитация. И самое печальное, отмечают медики, последствия остаются на многие годы и будут давать о себе знать всегда.Вот один из примеров такой критической травмы. Пациент скатился с горки на «плюшке», неудачно упал – вертлужная впадина фактически развалилась на части от удара, плюс ко всему потерял много крови. Операция длилась три часа. По прогнозам врачей пациент будет ходить, но до конца жизни будет помнить.- Травмы, полученные на «плюшках» нередко сопоставимы с травмами в ДТП. В отличие от санок и снегоката, спуск на тюбинге с крутого склона невозможно контролировать. Скорость может достигать сотни километров в час, - отметил заведующий травматологией БСМП Константин Тутынин.