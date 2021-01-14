В Красноярске бездомные собаки напали на 9-летнюю девочку. После этого ребенок попал в больницу и, похоже, находится в реанимации, сообщает «ТВК Красноярск». Это произошло в Ленинском районе, на улице Рейдовой. Информация о ЧП ограниченная, видимо, родные не хотят, чтобы об этом узнали. Тем не менее, полиция проводит проверку.Местные жители жалуются, что бродячие собаки здесь постоянно их терроризируют. Есть даже видео, где очевидцы снимают сцену нападения. «В этой стае примерно 6 собак. Мы наблюдаем их каждый день. Рядом есть брошенный сгоревший дом, и они там поселились. Они выбегают и нападают на прохожих» - рассказывает один из очевидцев. Его слова подтверждают и камеры уличного видеонаблюдения.Добавим, что Рейдовая улица – окраинная, рядом находится частный сектор, много пустующих домов, которые летом используют под дачи. Бродячие собаки сбиваются в стаи и нападают на людей.