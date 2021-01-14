В Красноярском крае госавтоинспекторы задержали владельца эпатажного автомобиля. Раскрашенный в черно-белый цвет и стилизованный под спецтехнику американских полицейских, с надписью Sheriff и с логотипом «Шевроле» на радиаторе. На самом деле он оказался обычной отечественной «Волгой», которая направлялась по автодороге Енисейск – Красноярск в сторону краевого центра.В образе «шерифа» был 24-летний водитель. Когда стали проверять его документы, выяснилось, что водительских прав он был лишен, потому что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль пришлось отогнать на спецстоянку. На водителя составлен административный протокол за «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Наказание последовало тут же: молодой человек был арестован на 5 суток, сообщили \\"Комсомольской правде\\"-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.