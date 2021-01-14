В 2020 году в Красноярском крае банкротами стали 1300 человек. В рамках Сибирского федерального округа наш край оказался четвертым по количеству и первым по величине прироста. Еще бы: скачок по отношению к показателям 2019 года составил 70 %, - сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на специалистов федерального «Юридического бюро №1». Они провели подсчет обанкротившихся граждан в различных регионах России.Как отметила генеральный директор компании Юлия Комбарова, в 2020 году изменился среднестатистический облик банкрота. Раньше это были в основном люди, которые понабрали кредитов, не рассчитали своих возможностей, оказались в должниках. Но 2020-й год прошел у нас под знаком коронавируса. Напомним, что когда была объявлена сначала нерабочая неделя в конце марта, а потом и весь апрель прошел в строгой самоизоляции, пострадала туриндустрия, гостиничный бизнес, особенно общепит, мелкие индивидуальные предприниматели.