В одном из районов Красноярска экстренно отключат отопление и горячую воду. Как рассказали в пресс-службе компании СГК, энергетикам предстоит отремонтировать поврежденную тепловую магистраль, идущую в Солнечный. В трубе обнаружена течь, ее необходимо устроить в ближайшее время – это как раз тот случай, когда до наступления лета откладывать нельзя. По прогнозу синоптиков в понедельник 18 января потеплеет до минус2 градусов, это удобное время для проведения работ. Добавим, что теплоснабжение будет остановлено с 6 часов утра до 20:00 вечера.Повреждение было обнаружено в районе села Шуваево. Диаметр трубы здесь составляет 700 миллиметров. Это муниципальная магистраль, эксплуатируется она более 35 лет.- Чтобы оценить объем работ и отремонтировать трубопровод, нужно будет вскрыть лоток, удалить теплоизоляцию и осушить трубу. Для этого требуется откачать несколько тонн горячей воды. Затем специалисты проведут диагностику металла, вырежут поврежденный фрагмент и заменят новым. Насколько продолжительными будут сварочные работы, зависит от характера повреждения, его расположения на трубе и степени износа металла на участке,- пояснили специалисты СГК.