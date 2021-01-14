В Красноярске оставили на свободе грабителя, который напал на улице на пенсионерку и вырвал у нее из рук сумочку, в которой находилось 130 тысяч рублей. Произошло это в мае 2020 года на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в ленинском районе. В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 31-летний местный житель выследил женщину через окно, когда она находилась в отделении банка. Заметил, что она снимает наличные. А когда она вышла на крыльцо – схватил сумку и убежал.Задержали грабителя через несколько часов. При нем нашли только 77 тысяч, остальные он уже успел потратить. Изъятые деньги полицейские вернули потерпевшей. Недавно состоялся суд, наказание – 3 года лишения свободы условно. Красноярцы в социальных сетях недоумевают, почему приговор такой мягкий. Можем предположить, что у мужчины была положительная характеристика, отсутствие судимостей ранее и сотрудничество со следствием, и суд это учел.