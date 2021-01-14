В городе Енисейске сегодня 14 января ранним утром взорвался автомобиль. Это едва не привело к трагедии, есть большие разрушения. По предварительным данным местный житель зашел в свой гараж, чтобы завести машину перед поездкой на работу. Едва он завел его, погремел взрыв. По всей вероятности, автомобиль работал на газовом двигателе. Грохот слышно было далеко по округе.От взрыва гараж разнесло в щепки. У соседних гаражей открылись двери, завыла сигнализация. Рядом стоит двухэтажный многоквартирный дом – у него оторвало двери в подъездах и выбило несколько стекол в окнах. А жильцы одной из квартир и вовсе вынуждены были съехать, потому что жить здесь стало невозможно – необходим капитальный ремонт.Пока известно, что никто, кроме хозяина автомобиля, не пострадал. На месте работали спасатели и полиция. Точная информация о случившемся станет известна позднее.