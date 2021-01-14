В Красноярске появятся 24 новых троллейбуса. Причем новые не только по техническому состоянию, но еще и по функционалу. Дело в том, что у них есть возможность автономного хода на расстояние до 20 километров – то есть они смогут работать без контактной сети. Таким образом, есть возможность запускать троллейбусы с левого берега на правый через Коммунальный мост. Это будет обновленный экологичный маршрут № 6.Также часть новых троллейбусов направят на магистральный маршрут № 15, который идет от Ветлужанки до КрАЗа. Кстати, одна такая машина уже год работает на городских маршрутах и она положительно зарекомендовала себя в нашем климате. Салон такого троллейбуса рассчитан на 90 человек. Внутри есть камеры видеонаблюдения, информационный монитор, USB-порты на поручнях для зарядки гаджетов.Среди достоинств также – троллейбусы низкопольные с пандусом для маломобильных граждан. Красноярские власти смогли приобрести их благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 40 % первоначальной стоимости оплачивает город, остальные 60 % - из федерального бюджета.