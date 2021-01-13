В Якутии добыли редкий алмаз-метеорит. Ископаемое и правда чем-то напоминает фрагмент знаменитого челябинского метеорита, который обнаружили 15 февраля 2013 года. О необычной находке сообщили в компании «Алроса».- Наша 109-каратная находка напоминает фрагмент Челябинского метеорита, наделавшего шуму (во всех смыслах) 15 февраля 2013 года. Кстати, в составе метеорита обнаружили оливин, нередкое для алмаза включение. Наш алмаз-метеорит добыли в первый день 2021 года на трубке Нюрбинская, - говорится в сообщении.Пользователи соцсети, как водится в таких случаях, принялись восклицать по поводу необычного ископаемого. Однако комментарии были в основном на якутском и английском языках.