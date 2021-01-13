В Красноярском крае распределят субсидии на услуги связи в малочисленных поселках. Заявки от соискателей принимают с 18 по 22 января. Финансирование определят по итогам конкурса среди районов региона, где есть населенные пункты с численностью не более тысячи человек, и где не оказывают услуги сотовой связи.Деньги распределят в рамках программы, которая работает в крае с 2017 года. За это время в общей сложности интернет подключили в 142 населенных пунктах, сотовой связью обеспечили 36 поселков. Сотовая связь и мобильный интернет появились в 58 населенных пунктах, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.Отметим также, что по итогам 2020 года, в крае сотовая связь с мобильным интернетом появилась в 20 поселках, интернет – в пяти населенных пунктах. Снабдили связью и отдаленные поселки Арктической зоны. Среди них таймырский Усть-Авам и эвенкийский Ессей. В регионе в общей сложности сотовой связью обеспечили 99,16 процентов населения.