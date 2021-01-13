Следователи в Красноярске проводят проверку после выхода из строя лифта, в котором были три женщины и ребенок. Проверку начали на основе публикаций в СМИ 13 января 2021 года. Причиной происшествия указывали неисправность лифтового оборудования в жилом доме на улице Петра Подзолкова №26.- В сообщениях говорилось, что когда двери кабины лифта закрылись и лифт начал движение вверх, кабина начала вибрировать и несколько раз резко срывалась вниз. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники следственных органов, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике.По итогам проверки примут процессуальное решение.Ранее сообщалось, что в Красноярске поломка лифта во время землетрясения наделала шуму. Однако сейсмическое событие, как оказалось, не причем. В управляющей компании «СМАРТ-СИТИ» прокомментировали случившееся.