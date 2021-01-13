Школу в Пашенном в Красноярске разрешили ввести в эксплуатацию. Уже получено заключение службы Стройнадзора. Учебное заведение, расположенное по адресу: улица Складская, 32, рассчитано на 1280 мест. Возводили его в рамках нацпроекта «Образование».- Такую же школу в конце 2017 года построили в жилом районе «Иннокентьевский». Новый объект прошел проверку Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, разрешение на ввод в эксплуатацию также было получено, - рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска.Общая площадь здания порядка 36 тысяч квадратных метров. Рядом есть благоустроенная территория, где смонтировали спортивные и игровые площадки, высадили деревья и кустарники. В учебном заведении есть большие спортзалы для старших и младших школьников, а также для маломобильных ребят. Еще обустроили тренажерный и хореографический залы, сделали и спальни для первоклашек.