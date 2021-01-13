В Хакасии на чиновников, не обеспечивших жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завели уголовное дело. Разбирательства начались по итогам процессуальной проверки, проведенной на основании сообщений в средствах массовой информации.- Уголовное дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая нарушение прав и законных интересов граждан». Из материалов дела следует, что с 2019 по 2020 годы неустановленные должностные лица органов местного самоуправления и правительства республики, отвечающие за обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, не освоили бюджетные деньги, выделенные на покупку жилья этой категории граждан, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Хакасии.В результате увеличилось число необеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.