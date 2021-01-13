В Красноярске на Комсомольском проспекте затопило проезжую часть холодной водой. Причина - лопнувшая труба. По словам представителей Краскома, повреждение произошло на магистральном водопроводе диеметром 300мм. Когда коммунальщики вскрыли мерзлый грунт, вода вылилась из котлована на проезжую часть. Ремонт начался, но из-за аварии в семи домах отключили холодное водоснабжение. Видео с аварией сразу попал в социальные сети.Под отключение попали дома: ул. Мате Залки, 12, 12а, 16пр. Комсомольский, 2, 4, 6ул. 9 Мая, 37К 16.00 воду обещали запустить.После того, как воду с дороги откачают и уберут наледь, коммунальщики сделают подсыпку проезжей части, чтобы там не образовался гололед.