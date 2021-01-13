Ангара, в отличие от Енисея, промерзает каждую зиму, и населенные пункты, расположенные по обоим берегам, получают дороги-зимники над прочным льдом. В этом году, практически в средине зимы, в беде оказались жители Мотыгино, - переправа оказалась не готова, Ангара промерзла не до конца. По-другому добраться «наземным» способом до Мотыгино и обратно буквально невозможно. Да, есть самолет из Красноярска, но он летает два раза в неделю, на борт могут попасть 15 человек и 10 кг багажа.Большая проблема - завести продукты, медикаменты и другое; людям - добраться до районного центра, например, в больницу проблематично (а не во всех поселениях есть необходимая медицинская помощь). Дороги в объезд занимают несколько часов и просто разбиты и опасны.Начальник отдела гидрологических прогнозов красноярского гидрометцентра, Лев Путинцев, рассказал:- Ледостав на Ангаре установился. Дело в том, что ледяной покров на этой реке очень сильно зависит от Енисея. И как только в районе стрелки ледостав устанавливается, Ангара тоже промерзает. Здесь нет никакой аномалии. Обычное явление, которое в первую очередь связано с погодными условиями. 7-10 дней и вода на Ангаре полностью встанет и можно будет открыть транспортный путь.