В Красноярском крае случилась первая в 2021 году авария по вине ребенка. По предварительной информации, девочка переходила дорогу по «зебре» на красный свет, увлекшись телефоном. Инцидент произошел практически под прицелом камер видеонаблюдения на улице Енисейская.- Известно, что 11-летняя школьница начала переходить дорогу, разговаривая по телефону, когда горел красный свет. Водитель автомобиля Hyunda пытался затормозить, но избежать наезда не удалось. Девочка получила ушибы, - говорится в сообщении, опубликованном в Официальной группе VK Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.Родителей призывают разговаривать с детьми, рассказывать им, чем опасны нарушения правил дорожного движения и движения по пешеходным зонам. Напоминайте детям убирать мобильные телефоны и другие гаджеты во время перехода через дорогу.