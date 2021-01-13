Турнир по вольной борьбе серии Гран -при «Иван Ярыгин» пройдет в Красноярске во второй декаде мая. Ранее сообщалось, что состязания планировали провести в январе 2021 года. Однако неблагополучная ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы.- Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Сергеевича Ярыгина учредили FILA в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения выбрали Красноярск, - рассказали в Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.Отметим также, что статус Гран -при турниру присвоили в 1999 году. Это спортивное мероприятие уже стало визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей России.