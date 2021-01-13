В Красноярске на один памятник культурного значения стало больше. Исторический квартал, который сейчас активно реставрируют получил новый статус. Приказ опубликовали на сайте госслужбы по охране объектов культурного наследия. Причем, теперь у объекта есть официальное название «Городской квартал с римско-католическим костелом». Речь идет о комплексе исторических зданий застройки начала XX века в границах улиц Карла Маркса, Бограда, Горького и Декабристов.Теперь Исторический квартал включен в единый реестр памятников истории и культуры народов Российский Федерации и охраняется государством.Что это дает?Согласно закону, новый статус накладывает на собственников и арендаторов определенные условия. Например, запрещено проводить работы, которые изменят облик сооружения или его планировку. Причем любые работы по содержанию должны проводить компании, которые имеют лицензию для работы на объектах культурного значения. Также запрещено хранить легковоспламеняющиеся вещества, организовывать лаборатории и цеха с оборудованием.Всего исторический квартал содержит 12 памятников регионального и местного значения. Многие из них восстанавливали практически с нуля. В планах разместить в зданиях кафе, рестораны, антикварные лавки и музеи. Весь проект реализовывается за счет частных инвесторов. И видимо, теперь с учетом нового статуса за всеми работами будет следить государство.