В Красноярском крае в 2020 году 512 человек реализовали бизнес-идеи на деньги краевого центра занятости. В основном средства тратили на организацию предоставления бытовых и бьюти-услуг, сельское хозяйство, торговлю. Некоторые открыли небольшие обрабатывающие производства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.Один из получателей финансовой поддержки рассказал, что наладил производство мяса бройлера. А перед этим изучал много литературы, смотрел видеоролики, а когда понял, что пора, пришел в центр занятости за консультацией.Отметим также, что в краевом центре занятости граждан готовы ответить на вопросы, касающиеся бизнес-планирования, ведения своего дела. Кроме того, проводят обучение основам предпринимательства. С 30 марта 2020 года размер единовременной финансовой помощи увеличили в 1,5 раза. Сейчас сумма варьируется в пределах от 189 до 262 тысяч рублей в зависимости от территории проживания. Есть дополнительные выплаты на подготовку документов для регистрации бизнеса – от 800 до семи тысяч рублей.