В Красноярске увеличилось количество дорожных аварий. По данным краевой Госавтоинспекции, в 2021 году отмечен рост числа дорожно- транспортных происшествий с сопутствующими недостатками зимнего состояния дорог.- За 11 дней наступившего года на треть возросло количество аварий с 447 до 642. В четыре раза увеличилось количество происшествий в местах, где выявлены нарушения требований к содержанию автодорог в зимний период, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.Отметим также, что в текущем году госавтоинспекторы оформили 18 предписаний об устранении выявленных недостатков в части некачественного содержания дорог. В отношении владельца дорог и подрядных организаций возбудили четыре административных дела за несоблюдение нормативов при содержании автодорог.Водителям напоминают о необходимости вести машину со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Пожалуйста, учитывайте дорожные и метеорологические условия.