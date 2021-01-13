Красноярец поблагодарил канских госавтоинспекторов за помощь на трассе. По предварительной информации, на телефон доверия ГУ МВД России по краю поступило обращение от мужчины со словами благодарности в адрес сотрудников ДПС.- Автоинспекторы - лейтенант полиции Сергей Коняхин, старший лейтенант полиции Александр Крючков и стажер по должности инспектора ДПС Павел Авдеев, патрулировали маршруте на автодороге «Р-255 Сибирь». По пути следования они заметили стоящий на обочине автомобиль Mitsubishi с включенной аварийной сигнализацией, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.Экипаж ДПС остановился, пошли уточнять, что случилось. Оказалось, что автолюбитель ехал из Красноярска в Абан. В пути машину начало «уводить» в сторону, а потом выяснилось, что пробито заднее левое колесо. Самостоятельно установить запасное он не смог. Еще в автомобиле сломалась печка.Автоинспекторы помогли мужчине согреться и заменить пробитое колесо.