В дни новогодних каникул жители и гости Красноярского края потратили на отдых и развлечения в регионе более 88 млн рублей, что на 11% превышает показатели прошлогодних праздников. Динамика связана с встречей Нового года в «домашнем» регионе. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.Холодная сибирская зима не способствовала увеличению турпотока в Красноярский край – оборот в сегменте гостиничного бизнеса по сравнению с прошлым годом снизился на четверть. Красноярцы совершали в основном недалекие поездки – объем трат на такси, автобусы и железнодорожные билеты сохранился на уровне прошлого года, а по количеству транзакций увеличился на 6%.Жители региона предпочли провести время дома с семьей - оборот в ресторанном сегменте по сравнению с прошлым годом снизился на 4% и составил 19 млн рублей. Траты на театры и кино в каникулы сократились на 15% по отношению к прошлому году - на билеты жители региона потратили 2,6 млн рублей.При этом оборот продуктового ритейла в регионе в новогодние каникулы увеличился на 18%. В этом сегменте жители края потратили свыше 47 млн рублей со средним чеком 530 рублей. Объем покупок в магазинах по продаже алкоголя вырос в 2,5 раза, до 4,6 млн рублей.В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.