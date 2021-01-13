Красноярск и Волгоград связал прямой авиарейс. Перелеты между этими городами начались 5 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс- службе Международного аэропорта Красноярска.Рейсы выполняют самолеты авиакомпании «UVT-aero». Рейсы из краевой столицы и в обратном направлении выполняют каждую неделю по вторникам. Внимание пассажиров обращают на то, что перелет совершается с короткой посадкой (менее одного часа) в Челябинске. Стоимость билета в одну сторону с багажом от 8 357 рублей.Пассажиров убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в помещении аэропорта. Это необходимая мера безопасности, которая нужна, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Не забывайте чаще мыть руки, а если нет такой возможности, пользуйтесь дезинфицирующими средствами.