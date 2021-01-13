Бывший Дом спорта ЭВРЗ открыли после капремонта в Красноярске. Он находится в Железнодорожном районе. В январе 2020 года здесь только начинали капремонт, а в середине декабря этого же года обновленный спортивный центр открылся.- В новых помещениях уже идут тренировки. В частности, занятия проводят, в том числе и для детей. В Красноярске также собираются открыть еще один спортобъект - крытую арену на стадионе «Рассвет». В стадии активного строительства зал для самбистов на острове Отдыха и многофункциональный тренировочный центр на территории арены «Красный Яр», - рассказал мэр Сергей Еремин.Градоначальник также поставил задачу улучшать базу и для массового спорта, уделять особое внимание обновлению старых объектов. В 2021 году собираются обустроить новые комплексные спортплощадки взамен аварийных во дворах по улице Ферганская, 8 и на Красрабе, 179.