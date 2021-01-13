В Якутии планируют восстановить популяцию диких оленей. Для этого создадут особо охраняемую территорию в пределах кряжа Чекановского. Она появится в 2021 году. Ее площадь составит свыше 64,1 тысяч гектар.- В пределах этой территории находится основное маточное поголовье диких северных оленей лено-оленекской популяции. Речь идет о 90 процентах животных, обеспечивающих успешное воспроизводство и устойчивость популяции, - рассказали в министерстве экологии республики Саха (Якутия).Отметим также, что на территории будущей особо охраняемой территории обитают 64 вида птиц, произрастает 260-280 видов высших сосудистых растений.Для справки: лено- оленекская популяция диких оленей обитает в тундровой части на северо-западе Якутии. Ее численность составляет 84 тысяч особей.