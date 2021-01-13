Красноярский «квартал с римско-католическим костелом» внесли в реестр памятников истории и культуры. Об этом сообщили в региональной службе по государственной охране объектов культурного наследия. Приказ о внесении достопримечательности в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации подписан накануне, 11 января 2021 года.- «Исторический квартал» возник в начале XX века. Он находится в Красноярске, на пересечении улиц Карла Маркса, Горького, Бограда, Декабристов. Вид объекта определили как достопримечательное место, а его общую видовую принадлежность, как памятник градостроительства и архитектуры, - рассказали в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.Отметим также, что квартал – это место, связанным с историей и культурой краевой столицы. Он представляет собой сохранившийся до наших дней комплекс исторической жилой и общественной застройки.