С полтысячи пациентов с обморожениями приняли в больницах Красноярского края. Данные в региональном минздраве предоставили с начала 2021 года. По состоянию на 11 января 2021 года, точное число обратившихся 488, из них 30 - это дети.- Госпитализировали 207 человек, из них пять – это дети, летальных исходов зафиксировали 13. Медицинскую помощь в амбулаторных условиях оказали 268 пациентам, из которых 25 – это дети. По данным Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи, за праздничные дни к ним с обморожениями обратились 26 человек, - рассказали в региональном минздраве.Напомним, среди первых признаков обморожения белая, так называемая «стеклянная» кожа, потеря чувствительности. Нельзя растирать травмированный холодом участок снегом или шерстяной варежкой. Могут образоваться микротравмы, через которые может проникнуть инфекция. Основное правило - кожа должна отогреваться постепенно. При сильном обморожении появляются волдыри. В этом случае надо обратиться к врачу в ближайший травмпункт.