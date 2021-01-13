В Якутске 13 января отменили занятия в школах. Причина тому низкие температуры воздуха. По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура в Якутске в районе Аэропорта -50 градусов, скорость ветра ноль метров в секунду.- В связи с погодными условиями учащихся с первого по восьмой классы с 13 января по 18 января переводят на дистанционную форму обучения. Очное обучение продолжается в 9, 10 и 11 классах, но с учетом объявления актированных дней, - рассказали в пресс-службе городской администрации.Отметим также, что актированные дни для школ Якутска устанавливают при следующих погодных условиях:Для школьников с 1 по 5 классы отменяют, например, при температуре -45 градусов, без ветра, для школьников с 1 по 8 классы - при температуре -48 градусов в безветренную погоду, для всех школьников с 1 по 11 (12) классы - при температуре -50 градусов без ветра.