Питомцам «Роева ручья» в Красноярске подарили новогодние елки. Деревья для животных привозили и обычные горожане, и предприниматели на безвозмездной основе. С помощью елок и пихт в вольерах создадут природную обстановку, предоставят животным пушистый натуральный элемент развлечения и комфорта.- Неравнодушным горожанам и предпринимателям выражают благодарность. Некоторые животные едят елочки, но большинство просто радуются им и радуют посетителей. Деревья уже находятся в вольерах, - рассказали в администрации парка «Роев ручей».Как отметили сотрудники, елки для некоторых животных – это еда и развлечение. Для куньих бывшие новогодние красавицы стали тренажером по прыжкам и бегу, представители кошачьих любят прятаться в еловых ветках, а пернатые используют хвою, как подстилку в гнездах. Пихты и ели помогают создать для животных атмосферу психологического комфорта, спокойствия.