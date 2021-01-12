В Туве, в поселке Сукпак 11 января произошел взрыв на местной котельной. Котельная небольшая, снабжает теплом два социальных учреждений – местный детский сад и аграрный лицей. После взрыва пришлось в экстренном порядке подключать резервные мощности.Но происшествием заинтересовался республиканский следком. Дело в том, что в результате взрыва котла пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу с ожогами открытых участков тела различной степени тяжести. Двоих перенаправили в республиканскую клинику в Кызыл, у них обожжено лицо, грудная клетка и руки. А двоих отпустили домой на амбулаторное лечение.Предварительно установлено, что за два часа до ЧП перестал циркулировать пар в системе отопления. В результате в помещение котельной выброс пара произошел – прямо на истопников и из знакомых. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.