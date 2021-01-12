Красноярский магазин организовал канал сбыта осетрины – филе и черной икры. Несмотря на то, что сибирский осетр внесен в Красную книгу и его добыча из природы категорически запрещена много лет, браконьеры вылавливают и любыми способами пытаются продать. Ведь стоит он очень дорого.Находится торговая точка в Советском районе, разрабатывали ее сотрудники полиции города вместе с региональным управлением ФСБ. Во время оперативной операции нагрянули в магазин и обнаружили там неоспоримые доказательства: 19 полимерных банок филе рыбы и 6 полимерных банок черной икры. Причем документов на них у владельца магазина не было.Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской полиции, в отношении 59-летнего мужчины и 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Им грозит до 4 лет лишения свободы.