Жителя Красноярска обвиняют в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Его задержали с поличным. 42-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, пока что он находится под подпиской о невыезде.Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Обвиняемый работал на вахте в Бурятии машинистом мельницы на горно-обогатительной фабрике. Занимался заменой трубы, размотал утеплитель и нашел рабочие рукавицы, а внутри – сверток. В свертке – более 7 килограммов концентрата драгоценных металлов. А в концентрате более 700 граммов химически чистого золота и 94 грамма – чистого серебра.Найденное обвиняемый забрал себе. Нашел Хакасии покупателей, а когда завершилась вахта, повез продавать драгоценную находку. При этом он ехал на машине своего знакомого, контрабанду положил вместе с вещами на заднее сидение. А водитель даже не подозревал об этом.Под Красноярском сотрудники полиции остановили автомобиль, досмотрели и концентрат нашли. Владелец автомобиля доказал свою невиновность. А вот его товарищ пойдет в скором времени под суд.