В Красноярске пять детских садов откроются весной этого года. Там уже завершили благоустройство, установку детских спортивных снарядов и отделку самого здания. Объекты прошли проверку Стройнадзора и введены в эксплуатацию. Сейчас идет процедура получения лицензий, после чего начнется комплектация детских садов.Они находятся по адресам:ул. Е. Стасовой, 50мул. 78 Добровольческой Бригады, 27ул. М. Залки, 11бул. Норильская, 60ул. Волгоградская, 2аПомимо этого, сейчас в Красноярске продолжается строительство детского сада в микрорайоне «Тихие зори» на 270 мест. Его планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Кроме того в бюджете предусмотрены средства на выкуп еще двух детских садов у строителей в Советском районе.